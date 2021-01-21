في اول كلمة من البيت الابيض : بايدن يعلن عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ

2021/01/21 | 01:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ، في اول كلمة له من البيت الابيض ، انه وقع عددا من الاوامر التنفيذية ، من بينها العودة لمنظمة الصحة العالمية والعودة الى اتفاق باريس للمناخ وتعليق العمل ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ، والغاء حظر سفر مواطني بعض الدول الاسلامية الى الولايات المتحدة ./ انتهى

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