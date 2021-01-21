"اعترافا بشجاعته".. الضابط الذي رافق نائبة الرئيس الأميركي في حفل التنصيب

2021/01/21 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرات الصحافة خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي، جو بايدن، نائبته، كامالا هاريس، برفقة الضابط، يوجين غودمان، والذي اشتهر على خلفية اقتحام الكونغرس في العاصمة واشنطن على يد مناصرين للرئيس السابق، دونالد ترامب، في السادس من يناير الجاري.

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