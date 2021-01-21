رواية (ماركس العراقي) ح3 - عباس علي العلي

2021/01/21 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي البراعم الأولىمرت المرحلة الابتدائية في سنواتها الثلاث الأخيرة لا شيء يوحي بالحياة كما تعودت أسمع فقط عن مظاهرات الشيوعيين اليوم، في يوم اخر أسمع بمصطلح جديد بعثيين وقوميين لم افهم ما يعني هذا؟...



لكنني متأكد أنهم غير الشيوعيين، ليسوا من جماعة عبد ابو عيون ولا هم من أصحاب خالي، سألت أمي مرة عنهم قالت أنا بعثية.....!..كانت صدمة لي لا أعرف مدى حيرتي مما أسمع،...



كنت أتمنى أن أفهم كيف نفرق ب ......





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