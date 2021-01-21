فردية الفرد العراقي . - محمد السعدي

2021/01/21 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي لم أدعي يوماً طيلة مسيرة حياتي وفي أطار تجربتي الشخصية المتواضعة أن أمتلك الحقيقة ولاحتى نصفها في أطار سجلي الشخصي ، الأ بعض المواقف والاحداث والتي استوقفتني في تجربتي الشخصية ، ولم أغامر أن أدلو بدلوي أو أن أقيم أحداً أو أتخذ موقفاً عبر رأي الآخرين والسماع منهم ، أو أتبنى إشاعة حول حدث أو شخص الأ أذا كنت جزء من صميم الحيثيات عبر رؤيتي الشخصية .



في العراق وحياة العراقيين الأمر يختلف تماماً في رسم ......





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