فريق درجة ثالثة يُطيح بريال مدريد من كأس الملك

2021/01/21 | 02:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أطاح فريق ألكويانو بريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالفوز بنتيجة (2-1) في إطار منافسات الدور الـ32 من البطولة.

وسجل لريال مدريد إيدير ميليتاو في الدقيقة (45+1)، بينما سجل لألكويانو سولبيس في الدقيقة 80، وكازانوفا في الدقيقة 115.

وبهذه النتيجة قد تاهل فريق الكويانو الى دور الـ 16 من منافسات كاس ملك اسبانيا.

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