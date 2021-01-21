2021/01/21 | 02:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– بايدن يوقف بناء الجدار على حدود المكسيك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بايدن يفرض الكمامات والتباعد الاجتماعي في كافة المؤسسات والأراضي الاتحادية .) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بايدن يفرض الكمامات والتباعد الاجتماعي في كافة المؤسسات والأراضي الاتحادية .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).