تعديلات على مسلسل هندي اعتبره الهندوس مسيئاً إلى آلهتهم

2021/01/21 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومباي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وافق‭ ‬ممثلو‭ ‬وطاقم‭ ‬المسلسل‭ ‬السياسي‭ ‬الهندي‭ “‬تانداف‭” ‬الذي‭ ‬يُعرض‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ “‬أمازون‭ ‬برايم‭”‬،‭ ‬على‭ “‬إجراء‭ ‬تعديلات‭” ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬بعدما‭ ‬اعتبر‭ ‬سياسيون‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬أنه‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ “‬استهزاء‭” ‬بآلهة‭ ‬الديانة‭ ‬الهندوسية‭.‬ وتَرافق‭ ‬بدء‭ ‬عرض‭ ‬المسلسل‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬حلقات‭ ‬الجمعة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬النجم‭ ‬البوليوودي‭ ‬سيف‭ […]

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