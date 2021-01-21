سحب ثلاثة ملايين مركبة و خلط أوراق في سوق السيارات ذاتية القيادة

2021/01/21 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ – ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬سلامة‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬أمرت‭ ‬شركة‭ “‬فورد‭” ‬المصنعة‭ ‬للسيارات‭ ‬بسحب‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬مركبة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬وسائد‭ ‬الهواء‭ ‬المصنعة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬تاكاتا‭” ‬اليابانية‭ ‬التي‭ ‬أشهرت‭ ‬إفلاسها‭.‬ وطلبت‭ ‬الهيئة‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ “‬مازدا‭” ‬سحب‭ ‬5800‭ ‬مركبة‭ ‬للأسباب‭ ‬عينها،‭ ‬وفق‭ ‬رسالة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ […]

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