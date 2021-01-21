عكس إجراءات ترامب.. بايدن يوقع عددا من الأوامر التنفيذية

2021/01/21 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من توليه منصبه في البيت الأبيض، وقع الرئيس الأميركي جون بايدن الأربعاء مجموعة من القرارات التنفيذية أبرزها العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

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