عاجل | بايدن لفريقه أثناء أدائهم القسم عبر الفيديو: هناك عمل كبير ينتظرنا.

2021/01/21 | 02:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– بايدن لفريقه أثناء أدائهم القسم عبر الفيديو: هناك عمل كبير ينتظرنا.

– بايدن: سأتحمل مسؤولية أي خطأ يمكن أن أرتكبه.

– بايدن: سأنهي خدمات أي شخص لا يعامل الأميركيين باحترام.

– بايدن في كلمة من البيت الأبيض: لدينا فرصة لتغيير الأمور في أميركا .

– بايدن: علينا أن نتخلص من العنصرية الممنهجة التي تعاني منها البلاد .

– بايدن في كلمة من البيت الأبيض: سنقوم بإنقاذ الاقتصاد وبمواجهة كورونا .

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