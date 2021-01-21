2021/01/21 | 02:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار بايدن إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ

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