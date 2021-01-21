مفاجأة من العيار الثقيل .. فريق من الدرجة الثالثة يطيح بـريال مدريد من دور الـ32 بكأس اسبانيا

2021/01/21 | 02:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ فجر فريق ديبورتيفو ألكويانو ، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بالعملاق الإسباني ريال مدريد من دور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الكوياو"، واستمرت 120 دقيقة عقب تعادلين الفريقين 1-1، حيث أحرز أصحاب الأرض هدفا قاتلا في الشوط الثاني الإضافي.جاء الهدف الأول للملكي عبر المدافع إيدير ميليتاو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة رأسية قوية ، قبل أن يتعادل خوسيه سولبيس لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، ليحتكم الفريقان لوقت اضافي من شوطين، مدة كل شوط 15 دقيقة " .وفي الدقيقة 115 سجل اللاعب خوانان الهدف الثاني لفريق الدرجة الثالثة ليقود فريقه لتحقيق كبرى مفاجآت بطولة كأس إسبانيا والتأهل إلى دور الـ16 على حساب ريال مدريد .وخرج ريال مدريد مؤخرا من نصف نهائي كأس السوبر الاسباني ، بخسارته أمام فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 2 – 1، والذى توج بعد ذلك باللقب على حساب برشلونة فى النهائي بنتيجة 3 – 2، بعد إمتداد اللقاء للوقت الاضافي ./انتهى٢

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