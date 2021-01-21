بايدن‭ ‬يفتتح‭ ‬عهده‭ ‬برسالة‭ ‬إعادة‭ ‬أمريكا‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬ونتانياهو‭ ‬يذكره‭ ‬بتهديد‭ ‬إيران

2021/01/21 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 190‭ ‬ألف‭ ‬علم‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬لتمثيل‭ ‬المواطنين‭ ‬الغائبين‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة‭ ‬والتدابير‭ ‬الأمنية واشنطن‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬السادس‭ ‬والأربعون‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الأربعاء‭ ‬ترافقه‭ ‬عائلته‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬القسم‭ ‬الدستوري‭.‬وتقدمت‭ ‬سيارة‭ ‬ليموزين‭ ‬تقلّه‭ ‬تحمل‭ ‬لوحتها‭ ‬الرقم‭ ‬46‭ (‬للدلالة‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬الرئيس‭ ‬السادس‭ ‬والأربعين‭ ‬للولايات‭ […]

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