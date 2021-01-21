2021/01/21 | 02:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 190 ألف علم أمريكي في المنصة لتمثيل المواطنين الغائبين بسبب الجائحة والتدابير الأمنية واشنطن مرسي ابو طوق وصل الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة جو بايدن إلى البيت الأبيض الأربعاء ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري.
وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه تحمل لوحتها الرقم 46 (للدلالة على أنّه الرئيس السادس والأربعين للولايات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يفتتح عهده برسالة إعادة أمريكا الى العالم ونتانياهو يذكره بتهديد إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه تحمل لوحتها الرقم 46 (للدلالة على أنّه الرئيس السادس والأربعين للولايات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يفتتح عهده برسالة إعادة أمريكا الى العالم ونتانياهو يذكره بتهديد إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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