أمام شاشات التنصيب..الشعوب والزعماء

2021/01/21 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في لحظة شديدة الدقة، ربّما تتساوى عيون أطفال نازحين ومهجرين ومشردين أو في بيوت الصفيح والخيام في بلداننا المترعة بالنفط والثروات مع عيون حفنة من زعماء العالم الثالث أو الرابع أو الخامس، وهي تتطلع الى مراسم تنصيب رئيس أمريكي جديد، من الصعب التكهن بالذي سيقوم به أو بما يُفرض على وضعه في […]

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