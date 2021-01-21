مؤيدو‭ ‬ترامب‭ ‬يرفضون‭ ‬الاعتراف‭ ‬بشرعية‭ ‬بايدن

2021/01/21 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭,- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الأميركيون‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬مليونا،‭ ‬يرفضون‭ ‬الاعتراف‭ ‬بشرعية‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬كرئيس‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقرروا‭ ‬مقاطعة‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيبه‭ ‬الاربعاء‭.‬ويصر‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نتيجة‭ ‬أفعال‭ ‬مؤيدي‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته،‭ ‬وهم‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬يسكتهم‭ ‬الديموقراطيون‭.[…]

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