2021/01/21 | 02:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيويورك,- (أ ف ب) – ما زال الأميركيون الذين صوتوا لدونالد ترامب والبالغ عددهم نحو 75 مليونا، يرفضون الاعتراف بشرعية جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة وقرروا مقاطعة مراسم تنصيبه الاربعاء.
ويصر هؤلاء على أن أعمال العنف التي طالت مبنى الكابيتول في واشنطن لم تكن نتيجة أفعال مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته، وهم يخشون أن يسكتهم الديموقراطيون.
[…]
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ويصر هؤلاء على أن أعمال العنف التي طالت مبنى الكابيتول في واشنطن لم تكن نتيجة أفعال مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته، وهم يخشون أن يسكتهم الديموقراطيون.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤيدو ترامب يرفضون الاعتراف بشرعية بايدن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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