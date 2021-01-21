2021/01/21 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وافقت وزارة الماليَّة على تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، أنه «لغرض البدء بتمويل رواتب شهر كانون الثاني، إذ إن السياق المتبع أن يتم التمويل بعد يوم 12 من كل شهر لكن نظراً لقلة السيولة النقدية في الوقت الحالي نرتئي بدء عملية التمويل بعد يوم 20 من الشهر الحالي».

وتضمنت الوثيقة «تمويل الرواتب والأجور سواء من فصل تعويضات الموظفين أو النفقات التشغيلية لجميع دوائر الدولة الممولة مركزياً وذاتياً».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماليَّة تمول رواتب الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الماليَّة تمول رواتب الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).