درجال يلتقي نظيره المصري في القاهرة

2021/01/21 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: اسراء خليفة

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أمس الأربعاء نظيره المصري الدكتور أشرف صبحي في مقر الوزارة، وتم التباحث في عدد من القضايا الرياضية والشبابية.

وقال درجال في تصريح خاص لـ«الصباح»: ان «هذه الزيارة هي الاولى له منذ عام 1988»، مضيفا انها «تضمنت التباحث مع وزير الشباب والرياضة المصري في العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وكيفية تطويرها وتعزيزها لا سيما على مستوى الرياضة والشباب»، موضحا ان اللقاء تضمن ايضا مناقشة موضوع بغداد عاصمة للشباب العرب بصفته رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب فضلا عن التطرق الى الدورة العربية ومناقشة اقامة معهد القادة للرياضة والشباب، واشار درجال الى ان الاتفاقية العراقية المصرية في مجال الرياضة والشباب ضمن اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ستوقع قريبا.

واشاد درجال بحسن الاستقبال والضيافة من قبل الجانب المصري، متمنيا ان تكون العلاقة بين البلدين قوية جدا في جميع المجالات ومنها الرياضية.

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