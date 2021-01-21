"ينتظرنا عمل كثير".. بايدن يؤكد التزامه بإنقاذ الاقتصاد ومواجهة كورونا

2021/01/21 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأميركي جو بايدن التزامه بإنقاذ الاقتصاد ومواجهة وباء كوفيد-19 الفيروسي. وقال في كلمة له من البيت الأبيض بعد التوقيع على سلسلة أوامر تنفيذية "لدينا فرص كبيرة لتغيير الأمور في الولايات المتحدة وأنا متأكد من قدرتنا على ذلك"

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