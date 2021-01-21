ثقوبٌ في ثوب النظام الأمريكي - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/01/21 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الشفيع_عيسى تشير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2020، إلى ما يمكن أن يقال عنه مجازيا "ثقوب فى "ثوب النظام السياسي الأمريكي".



ولعل من أكبر هذه الثقوب أو الثغرات المفترضة ما يتعلق بافتقاد التوازن النسبي الأمثل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إشارة إلى نقص الضمانات الدستورية، وبالأحرى : عدم توفر الضمانات الكافية في الواقع العملي لما دشّنه المفكر ا ......





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