الشيوخ يصادق على تعيين أفريل هينز.. أول امرأة تقود الاستخبارات الوطنية الأميركية

2021/01/21 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، لصالح تثبيت أفريل هينز، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

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