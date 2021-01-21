البيت الأبيض يكشف عن أول اتصال سيجريه بايدن مع مسؤول أجنبي

2021/01/21 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الأول من تنصيبه، عقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤتمرا صحفيا بغرفة الإحاطة في البيت الأبيض، ظهر تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد جليا خلاله.

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