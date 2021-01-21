دراسة لعيّنة: ثلث المتعافين من كورونا عادوا إلى المستشفى وبعضهم فارقوا الحياة

2021/01/21 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة عن أن نحو 30 بالمئة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد تتطلب حالاتهم العودة إلى المستشفيات خلال أقل من خمسة أشهر من تعافيهم.

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