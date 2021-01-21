"قرار زاد من معاناة الشعب اليمني".. وكالات الإغاثة تدعو بايدن لمراجعة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية

2021/01/21 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وكالات الإغاثة الرئيس الأميركي جو بايدن لإلغاء تصنيف جماعة الحوثي باليمن كمنظمة إرهابية لتجنب وقوع كارثة إنسانية في البلاد الممزقة التي تعيش حربا لأكثر من 5 سنوات، وفق ما نقله موقع "فويس أوف أميركا".

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