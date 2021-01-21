2021/01/21 | 07:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يحيل العشرات من ملفات الفساد بوزارة عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 07:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يحيل العشرات من ملفات الفساد بوزارة عراقية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يحيل العشرات من ملفات الفساد بوزارة عراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).