إنفوجرافيك.. كم تبلغ استثمارات دول الخليج ومصر في سندات الخزانة الأمريكية ؟

2021/01/21 | 07:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية حجم استثمارات دول الخليج ومصر في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر 2020.واستمرت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية حيازة لسندات الخزانة الأمريكية بنحو 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر …

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