درجال: الاتفاقية العراقية المصرية في مجال الرياضة ستوقع قريبا

2021/01/21 | 07:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أمس الأربعاء، نظيره المصري الدكتور أشرف صبحي في مقر الوزارة، وتم التباحث في عدد من القضايا الرياضية والشبابية.

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