إحالة 46 ملف فساد مختص بعقود الكهرباء على القضاء

2021/01/21 | 07:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس اللجنة التحقيقية النيابيّة المكلفة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، عن إحالة 46 ملف فساد على المحاكم المختصة، وأكد أن اللجنة مستمرة بعملها في فلترة التعاقدات التي أجرتها الوزارة طيلة السنوات الماضية.

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