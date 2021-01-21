عضو بالطاقة النيابية: النفط غير مهتمة بـ’’التعريق’’: 100 الف عامل أجنبي ضمن جوالات التراخيص

2021/01/21 | 08:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزارة النفط، والجهات المختصة، بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة ’’التعريق’’، التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، وقدرت اللجنة أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل، بينما ردت شركة نفط البصرة بأن الوزارة ماضية بتطبيق فقرة ’’التعريق’’ عبر عدة خطوات منها إطلاق أكبر ورشة لتدريب وتأهيل الملاكات العراقية. وقال عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية، صادق السليطي، ي حديث لصحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’،: إنَّ ’’عقود جولات التراخيـص تضمـنت فقرة (التعريق - localization) التي تعني استبدال العمالة الاجنبية بالعمالة العراقية وبناء قدرات الشباب في العراق وتمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص’’.ولفت السليطي الى أن ’’هذه الفقرة تهتم بتأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة اليهم لغرض استبدال العمالة الاجنبية الموجودة حالياً في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود، التي تقول بتخصيص الشركات المستثمرة مبلغا سنويا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب والبعثات الدراسية’’.وأضاف أنه ’’على الرغم مما تشهده التراخيص من ارتفاع كلف التشغيل وصرف مبالغ مرتفعة؛ إلا أن هذه الفقرة لم تفعّل بالشكل المطلوب، إذ ما زالت الشركات التي تعمل في مدن جنوب العراق تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون لأكثر من 105 جنسيات أجنبية’’.

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