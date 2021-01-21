2021/01/21 | 08:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابيّة بزيادة مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية في موازنة العام الحالي، جاءت هذه المطالبة في وقت دعت فيه هيئة رئاسة مجلس النواب الى ضرورة زيادة التخصيصات للأجهزة الأمنية في ظل الوضع الأمني الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تطالب بزيادة مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية في الموازنة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تطالب بزيادة مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).