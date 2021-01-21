تخصيص 7 مليارات دينار لتنفيذ 36 مشروعاً في النجف

2021/01/21 | 08:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خصّصت بلدية محافظة النجف الأشرف نحو 7 مليارات دينار لتنفيذ 36 مشروعاً خلال العام الحالي.

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