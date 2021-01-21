المكسيك ترحب بوقف بناء الجدار الحدودي مع أميركا

2021/01/21 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الحكومة المكسيكية بتوقيع الرئيس الأميركي، الجديد جو بايدن، في أول يوم له في البيت الأبيض أمراً تنفيذياً علق بموجبه بناء جدار عند الحدود بين البلدين، كما أشادت بعزمه على إصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

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