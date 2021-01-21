بايدن يرفع الحظر الذي فرضه ترمب على دخول مواطني بعض البلدان المسلمة

2021/01/21 | 08:18 - المصدر: NRT عربية

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بايدن يوقع مرسوما رئاسيا

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وقع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، عدة مراسيم رئاسية من بينها المرسوم الذي يرفع الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترمب، على دخول مواطني بعض البلدان معظمها مسلمة للأراضي الأميركية.

وأصبح المرسوم الذي وقعه بايدن، مساء أمس الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021، من بين المراسيم الـ15 الأولى التي وقعها الرئيس الجديد في يومه الأول في البيت الأبيض، وبينها مراسيم تلغي أوامر ترمب السابقة بشأن بناء الجدار على الحدود مع المكسيك والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وغيرها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه "خلال الأيام والأسابيع القادمة سنعلن عن مزيد من الإجراءات التنفيذية لمواجهة التحديات وتنفيذ وعود الرئيس المنتخب للشعب الأميركي".

وكان ترمب، قد وقع في 2017 مرسوما حظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان والعراق للولايات المتحدة، وقد أثار المرسوم جدلا في الولايات المتحدة، حيث حاولت محاكم مختلفة إيقاف سريانه عدة مرات.

يذكر ان مرسوم ترمب تعرض لتعديلات حيث تم حذف العراق والسودان منه، وأضيفت إليه تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا.

ر.إ

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