البيت الأبيض: محاكمة ترامب ستترك لمجلس الشيوخ

2021/01/21 | 08:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.

وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ...



يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".

وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونغرس في إجراءات المحاكمة".

المصدر: رويترز

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