ماذا يعني الرفيق فريدريك انجلز للماركسيين المغاربة؟ - عبد السلام أديب

2021/01/21 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب تعيش الحركة الماركسية اللينينية عبر العالم وبالمغرب على الخصوص هذا العام، ذكرى مرور مائتي سنة على ميلاد المفكر الشيوعي الثوري فريدريك انجلز والذي ولد بتاريخ 28 نونبر 1820 بمدينة بيرمن الألمانية.



فماذا يعني هذا المفكر الثوري العظيم للماركسين المغاربة؟ خصوصا وأن الحركة الماركسية اللينينية المغربية ظلت منذ ظهورها في الثلاثينيات من القرن العشرين وعلى الخصوص منذ الإضافات النوعية للشباب الماركسي اللينين ......





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