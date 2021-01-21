خبير قانوني يوضح امكانية اعدام “ترامب” وفقا لقرار القضاء العراقي

2021/01/21 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امكانية نيل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عقوبة الاعدام وفقا للمذكرة القضائية التي اصدرها القضاء العراقي، بعد اصداره اوامر مباشرة باغتيال قادة النصر ورفاقهم قرب مطار بغداد.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “القضاء العراقي اصدر مذكرة اعتقال على الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بسبب جريمة القتل العمد التي ارتكبها ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي فأنه سينال عقوبة الاعدام”.

واضاف ان “الادعاء العام بامكانه تحرك امر القبض على ترامب عن طريق الانتربول الدولي خاصة بعد مغادرة الجاني للبيت الابيض”.

وبين ان “هناك اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن تنص على تسليم المطلوبين عبر الانتربول الدولي”، موضحا ان “هناك امكانية لتفعيل المذكرة عبر الامم المتحدة لان ماحدث من استهداف يعد انتهاك لسيادة العراق وهو انتهاك للميثاق الاممي”.



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