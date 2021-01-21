بايدن يعيد الكلاب الأليفة إلى البيت الأبيض بعد غيابها لسنوات

2021/01/21 | 08:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقامت جمعية خيرية في ولاية ديلاوير الأميركية، هذا الأسبوع، حفل "تنصيب" افتراضي للكلب المدعو ميجور، وهو كلب من فصيلة "جيرمان شيبرد"، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، يربيه الرئيس الأميركي جو بايدن.

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