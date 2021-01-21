2021/01/21 | 08:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستعد العراق لاطلاق خطة ستراتيجية للطفولة المبكرة خلال المرحلة المقبلة، فيما اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تلك الستراتيجية ستؤسس مجتمع سليم معافى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات لاطلاق "ستراتيجية الطفولة" خلال المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات لاطلاق "ستراتيجية الطفولة" خلال المرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).