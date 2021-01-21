2021/01/21 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان حكومة الكاظمي امام فرصة لازالة العقوبات عن الرموز الوطنية التي فرضتها ادارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، لافتا الى ان الحكومة من الاجدر لها التحرك دبلوماسيا لمفاتحة الادارة الجديدة للبيت الابيض وتصحيح المسار.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “ترامب ارتكب الكثير من الجرائم في العراق والعالم اجمع وعليه الكثير من الاحكام والعقوبات التي فرضتها مختلف الدول، وبالتالي فأن الادارة الاميركية الجديدة ستسعى لتصحيح المسار وازالة جميع مخالفات ترامب”.

واضاف ان “الحكومة العراقية امام فرصة يجب استغلالها، اذ يجدر بها التحرك دبلوماسيا لمفاتحة ادارة بايدن لازالة الشخصيات والرموز الوطنية من قائمة العقوبات التي فرضها ترامب”.

وبين ان “ العراق يفترض ان يبدأ التحرك دوليا من اجل تطبيق وتنفيذ مذكرة الاعتقال التي اصدرها القضاء العراقي على ترامب، وتعميم القرار دوليا كي يأخذ الانتربول دوره في القبض على ترامب”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخيكاني: الحكومة امام فرصة لازالة العقوبات الاميركية عن الرموز الوطنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخيكاني: الحكومة امام فرصة لازالة العقوبات الاميركية عن الرموز الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).