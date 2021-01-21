بحر العلوم يرجح استقرار اسعار النفط بين (55-60) دولار في السوق العالمية

2021/01/21 | 08:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رجح وزير النفط الأسبق، إبراهيم بحر العلوم، استقرار أسعار النفط في الاسواق العالمية مابين 55 الى 60 دولارا للبرميل، مشددا على ضرورة أن يكون للعراق تحرك سياسي ودبلوماسي قوي لضمان حقوقه في منظمة أوبك وخارجها.

وقال بحر العلوم في حديث لجريدة الصباح، اليوم (21 كانون الثاني 2021) إن "الارتفاعات التي تشهدها الاسواق النفطية حاليا، ارتفاعات هشة غير مبنية على أسس العرض والطلب، إذ تتحكم بالاسعار حاليا عدة عوامل تتلخص بجائحة كورونا وقدرة منظمة الصحة العالمية والدول على الاسراع بتوفير اللقاحات وإعطاء جرعات نفسية لإعادة الاسواق الى طبيعتها ولو بشكل تدريجي، إضافة الى سياسة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وما ستفرزه بخصوص انتاج النفط الصخري، وهل سيكون مخالفا لتوجهات ترامب، وماذا سيكون موقفه من معاهدة المناخ وتقليل الانبعاثات، والعامل الآخر هو قدرة (أوبك) و(أوبك بلاس) على مواجهة هذه التحديات".

وأضاف أن "استقرار النفط على سعر مجز للمنتجين والمستهلكين، سيأخذ وقتا ليس بالقليل، ولعله في خريف هذا العام يمكن أن نرى ملامح بعض الاستقرار للسوق النفطية تتراوح بين 55 و60 دولارا، ولكن هذا السقف سيسهم بتحفيز انتاج النفط الصخري، وبالتالي ستعود المنافسة للدول الرئيسة الثلاث المتمثلة بأميركا وروسيا والسعودية».

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