2021/01/21 | 08:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس جو بايدن وقع 15 مرسوما في أول يوم من تسلمه رسميا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء.وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض وقع بايدن مرسوما يقضي بإلغاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.كذلك قرر الرئيس الأمريكي الجديد عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.ووقع بادين مرسوما لفرض ارتداء الكمامات الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا لمدة 100 يوم.كما قرر بايدن وقف إخلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا أموال نتيجة الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا، وتمديد تجميد سداد القروض المخصصة للتعليم.ورفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يوقع 15 مرسوما في أول يوم من ولايته عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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