الخدمات النيابية تنتقد تردي واقع الكهرباء وتؤكد: الحكومة تمتلك بدائل لزيادة انتاج الطاقة

2021/01/21 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر، تردي واقع الكهرباء وقلة ساعات التجهيز، محملا الحكومة وعلى رأسها وزارتي الكهرباء والنفط مسؤولية مايحدث من نقص في قطاع الطاقة.

وقال يابر لـ /المعلومة/، ان “الحكومة وعلى رأسها الوزارات المعنية تتحمل كامل المسؤولية عن انخفاض ساعات التجهيز في الكهرباء”.

واضاف ان “الحكومة لديها خيارات عدة لتعويض نقص الطاقة، في حين لايوجد تحرك ملموس لانتشال البلد من واقعه المرير الذي يعانيه طوال السنوات الماضية جراء تردي الكهرباء”.

وبين ان “ازمة الوقود بامكان الحكومة حلها عن طريق اتخاذ اجراءات من شأنها الاعتماد على بدائل متوفرة من حيث الوقود المستخدم لرفع مستوى الانتاج والقضاء على ازمة الكهرباء التي تعانيها البلاد منذ سنوات”.



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