2021/01/21 | 08:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة تحقيقية: أحلنا 46 ملف فساد بعقود الكهرباء للقضاء ومستمرون في "الفلترة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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