اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ15 من الممتاز

2021/01/21 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تنطلق في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز لكرة القدم باقامة خمسة لقاءات.

حيث يحتضن ملعب بغداد مباراة صاحب الدار وضيفه نفط الوسط في مباراة يتطلع فيها عندليب الفرات الى التعويض خصوصا بعد الخسارة الذي تعرض لها في الجولة السابقة امام الزوراء، ليتراجع على اثرها للمرتبة الثانية بفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية المتصدر.

وفي لقاء ثان يحل فريق زاخو ضيفا على محافظة الديوانية من اجل ملاقاة فريقها، في مواجهة متساوية الحظوظ ، بدوره يتطلع نفط ميسان الى تصحيح المسار حينما يلاعب ضيفه نفط البصرة على ملعب ميسان الدولي، في ديربي نفطي يسعى فيه الطرفان الى حسم اللقاء والارتقاء بجدول الترتيب، كما ويلعب اليوم ايضا فريق الكرخ امام الكهرباء على ملعب الساحر احمد راضي، وسيكون ملعب الكفل مسرحا لمباراة القاسم والميناء.

وتستكمل يوم غد الجمعة منافسات الجولة الـ15، باقامة 5 مباريات ايضا، ابرزها لقاء الجوية المتصدر والشرطة صاحب المركز الثالث، ويلتقي الزوراء امام السماوة، والصناعات الكهربائية والنجف، ويلعب النفط والطلبة في ملعب التاجي، ويستضيف اربيل نظيره الحدود.

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