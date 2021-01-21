’’تأجيل للمرة الثالثة’’.. قيادي بالحكمة: الكتل ’’مرعوبة’’ من الانتخابات ونائب: ستؤجل إلى ما بعد الأربعينية

ويردف أن "التوافق في طرح مواعيد إجراء الانتخابات بين المفوضية والكتل ينبه إلى وجود نية مبيتة في تأجيل الانتخابات المبكرة إلى مواعيد جديدة"، محذرا من "تأجيلات جديدة للانتخابات قد تكون لها تداعيات صعبة".من جانبه، قال مختار الموسوي النائب عن كتلة الفتح البرلمانية ان "مفوضية الانتخابات أبلغت الحكومة والكتل السياسية بعدم استطاعتها وقدرتها على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وضمان نزاهتها".واضاف الموسوي في حديث صحفي، أن "قانون المحكمة الاتحادية لم يشرع، فضلا عن ذلك هناك توجه للكتل البرلمانية بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وكذلك إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي انجاز هذه القوانين يتطلب منح البرلمان وقتا لإكمالها".ويبين أن "نواب الكتل طالبوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى موعد جديد، لاستمرار أعمالهم مقارنة بالدورات البرلمانية السابقة"، متوقعا "عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".
ويستبعد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية "إجراء الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الاول المقبل لان هذا الموعد الذي صوت عليه مجلس الوزراء يتزامن مع اربعينية الإمام الحسين، وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة".
واقترحت مفوضية الانتخابات على مجلس الوزراء في بداية الأسبوع الجاري تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل، حتى السادس عشر من شهر تشرين الأول المقبل.وعلى ضوء هذا المقترح وضغوط الكتل السياسية صوت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أول أمس الثلاثاء على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الاقتراع.
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