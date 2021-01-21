2021/01/21 | 09:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: لم نرصد أي وفيات ناجمة عن اللقاحات المستخدمة حاليا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: لم نرصد أي وفيات ناجمة عن اللقاحات المستخدمة حاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).