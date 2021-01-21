أبرزها العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ.. بايدن يوقع مجموعة من القرارات التنفيذية

2021/01/21 | 09:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وقع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد بضع ساعات من توليه منصبه في البيت الأبيض، مجموعة من القرارات التنفيذية، أبرزها العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وأخرى متعلقة بمواجهة وباء كورونا.

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