"مصنوع من بقايا كنزة قديمة".. قصة قفاز ساندرز الذي سرق الأضواء

2021/01/21 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، من لفت الأنظار وسرقة الأضواء خلال مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس الأربعاء.

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