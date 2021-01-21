لجنة تحقيقية: أحلنا 46 ملف فساد بعقود الكهرباء للقضاء ومستمرون في “الفلترة”

2021/01/21 | 09:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف رئيس اللجنة التحقيقية في البرلمان المكلفة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، إحالة 46 ملف فساد على المحاكم المختصة، فيما أكد أن اللجنة مستمرة بعملها في “فلترة” التعاقدات التي أجرتها الوزارة طيلة السنوات الماضية.وقال الكعبي في تصريح صحفي، إن “لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام الى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفا أحيلت على المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق”.وبين، أن “اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء الى […]

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