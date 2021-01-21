“أجنحة إكسبو”.. حدث مذهل يتيح رؤية العجائب في الإمارات

2021/01/21 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت فعاليات معرض “أجنحة إكسبو 2020” في دولة الإمارات، موفرا تجربة استكشاف فريدة عبر جناح الاستدامة “تيرّا”، فيما لفتت إدارة المعرض أن الزائرين سيحظون بأوقات ممتعة وفريدة تسلط الضوء على ازمة الوباء في كوكب الأرض وعام 2020 الذي قلب الحياة رأسا على عقب ومنح المجتمع العالمي فرصة هائلة للاتحاد وإيجاد حلول للتحديات الملحة.وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لمكتب “إكسبو 2020 دبي” ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، “يُسرّنا استهلال عام 2021 على نحو إيجابي، بترحيبنا بمجتمع دولة الإمارات ليكونوا أول من يستكشف تيرّا – جناح الاستدامة، في أوقات لم يشهد تاريخنا مثيلا لها من قبل على صعيد تأثيرها على البشرية”.وتوضح الهاشمي، أن “هذه الفترة من التغيير السريع الذي لا سابق له تصحبها حاجة ملحة الإعادة النظر في طريقة عيشنا، ويزداد هذا التغيير سرعة اثر ازمة صحية عالمية طالت كل فرد من سكان كوكب الأرض”.وأضافت، “أننا قد نتذكر العام 2020 على انه العام الذي قلب حياتنا راسا على عقب إلى الأبد، لكنه منح المجتمع العالمي فرصة هائلة للاتحاد وإيجاد حلول لتحدياتنا الأكثر إلحاحا”.واوضحت، أن “هذه هي الغاية المحورية لإكسبو 2020 دبي ولرؤية قيادة دولة الإمارات”، مبينة أن “المعرض يحث على العمل الجماعي لمعالجة هذه التحديات بهدف صنع مستقبل أفضل للبشرية بأسرها”.

و”تيرّا”، وهي كلمة لاتينية تعني “كوكب الأرض”، سيوفر رحلة غامرة عبر عجائب الطبيعة، بما في ذلك جولة تفاعلية تحت جذور غابة.وصممت التجربة المشحونة بالعاطفة، عبر كشفها الأثار المضرة الخفية لخيارات البشر، من أجل حث الزوار من جميع الفئات العمرية، ولا سيما من الجيل الصاعد، على اخذ تأثير سلوكهم على البيئة في الاعتبار، وكسر حلقة السلوك الاستهلاكي ويصبحوا دعاة للتغيير.أما مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في “إكسبو 2020 دبي” قالت، أن “المعرض يسعى لأن يكون واحدا من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة في التاريخ، ويدعم جهود دولة الإمارات في ريادة التنمية الخضراء”، مبينة أنه “يسلط الضوء على ضرورة معالجة أكبر التحديات البيئية في العالم”.

“وبينت أن “إكسبو 2020، سيمكن الزوار من اتخاذ قرارات وخيارات أكثر استدامة في حياتهم الخاصة، عبر عرض الفرص التي تُوحدهم لإحداث تغيير ايجابي”.ولإدارة السعة الاستيعابية وتوفير تجربة مثالية، يتعين على جميع الزوار الحجز المسبق لفترة زمنية للدخول عبر الموقع الإلكتروني، ولن تُباع تذاكر الدخول المباشر على الباب.وستفتح التجربة أبوابها من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 9 مساء من الثلاثاء إلى الخميس، ومن الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 مساء يومي الجمعة والسبت، وذلك ابتداء من 22 يناير إلى 10 نيسان/ ابريل 2021.



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يذكر أن معارض “إكسبو” الدولية، تعد منصات للتعاون والابتكار والإلهام، وسيرحب إكسبو 2020 بأكثر من 200 مشارك دولي وملايين الزوار، وسيجمع بالتالي العالم معا بروح من الأمل والتفاؤل للمساهمة في رسم ملامح عالم أفضل وأكثر استدامة للجميع.وسيفتح جناح الاستدامة” تيّرا”، أبوابه للجمهور ابتداء من 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، وسيتبعه في وقت لاحق في الربع الأول من العام 2021 كل من جناح التنقل “ألِف”، وجناح الفرص “عالم الفرص”.

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