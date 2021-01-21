العراق والتحالف يبحثان تأمين عودة النازحين

2021/01/21 | 09:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي دعم جهود الحكومة الاتحادية العراقية في خطط وزارة الهجرة والمهجرين لتحقيق عودة آمنة للنازحين الى مناطق سكناهم الاصلية.

وقالت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان لها، يوم الخميس ان وزيرة الهجرة ايفان فائق بحثت مع نائب القائد العام للتحالف الدولي في العراق سوريا الجنرال كيفن كوبسي في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد خطة الحكومة متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين في تحقيق عودة آمنة للعوائل النازحة الى مناطق سكناها الاصلية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة.

واكدت وزيرة الهجرة خلال اللقاء المباشرة بتنفيذ خطة واضحة وسهلة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة ساهمت بها الوزارات المعنية والعمليات المشتركة لتأمين عودة طوعية آمنة للنازحين وبتعاون وثيق وتنسيق عال مع المنظمات الدولية ، مشيرة الى أن تأهيل البنى التحتية واستقرار المناطق المحررة من عصابات داعش الاجرامية تتصدر أبرز أولويات الحكومة.

من جهته ابدى الجنرال كوبسي مساندة حكومته ودعمها لوزارة الهجرة والمهجرين موجهاً الجهد المدني لدى التحالف لدعم الوزارة عن طريق توجيه الدول المانحة والمنظمات والجهات التي بامكانها مساعدة النازحين في مناطق العودة لتأهيل وتنفيذ مشاريع دعم الاستقرار.

PUKmedia / إعلام وزارة الهجرة

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